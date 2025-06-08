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Медведев: если Киев не хочет признать реалии в переговорах, получит их на земле

08 июня 2025 16:24
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Медведев: если Киев не хочет признать реалии в переговорах, получит их на земле-0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные начали наступление в Днепропетровской области, и пригрозил Киеву новыми реалиями на земле, если Киев не хочет признавать сложившуюся ситуацию на переговорах. Об этом пишет ТАСС.

Он также использовал резкие слова в адрес президента Украины Владимира Зеленского, сравнив его с насекомым.

«Дезинсекция против паразитов продолжается», – написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в этом районе наступает танковая дивизия группы «Центр».

Фото: kremiln.ru

# Международная политика

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