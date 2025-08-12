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Премьер Сербии под давлением намерен отстранить пророссийских политиков – ТАСС

12 августа 2025 14:44
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Премьер Сербии под давлением намерен отстранить пророссийских политиков – ТАСС-0

Сербский премьер-министр Джуро Мацут собирается провести кадровые изменения, уволив ряд представителей пророссийских кругов. Об этом пишет ТАСС.

Среди них – советники по вопросам безопасности и внешней политики, а также кадры, ранее работавшие в Министерстве внутренних дел.

По словам одного из источников, этот шаг продиктован влиянием Запада и направлен на ослабление влияния пророссийской стороны в правительстве.

После ухода этих людей кабинет премьер-министра получит возможность свободно выносить решения, в том числе и по антироссийским инициативам. Президент Сербии Александр Вучич не участвует в этом процессе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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