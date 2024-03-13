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Медработники Румынии планируют объявить забастовку

13 марта 2024 06:08
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В Румынии протестуют медицинские работники. Они недовольны размером оплаты труда. Повышения заработка требуют около 5 000 представителей сферы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медработники Румынии планируют объявить забастовку-1

Врачи и медсестры убеждены, что их зарплата не соответствует объему выполняемой работы. Организаторы демонстрации предупредили о планах объявить забастовку. Министр здравоохранения Румынии ответил, что открыт к диалогу. Но переговоры до сих пор не состоялись.

# Забастовка

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