Медработники Румынии планируют объявить забастовку

В Румынии протестуют медицинские работники. Они недовольны размером оплаты труда. Повышения заработка требуют около 5 000 представителей сферы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи и медсестры убеждены, что их зарплата не соответствует объему выполняемой работы. Организаторы демонстрации предупредили о планах объявить забастовку. Министр здравоохранения Румынии ответил, что открыт к диалогу. Но переговоры до сих пор не состоялись.