Маск назвал причину крушения космического корабля Starship

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной аварии космического корабля Starship во время испытательного запуска стала протечка кислорода или топлива. Об этом пишет РИА Новости.
Семь тестовых запусков звездолета с космодрома Starbase в Техасе завершились «быстрым внеплановым демонтажем».
По заявлению Маска, специалисты компании добавят систему подавления пожара и увеличат вентиляционную зону. Перенос следующего тестового запуска маловероятен.
Первый испытательный запуск корабля состоялся в апреля 2023 года и закончился его разрушением. Второй запуск в ноябре 2023 года также оказался неудачным. Третье испытание в марте 2024 года было успешным, как и последующие запуски в июне, октябре и ноябре 2024 года.