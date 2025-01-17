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Маск назвал причину крушения космического корабля Starship

17 января 2025 09:34
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Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной аварии космического корабля Starship во время испытательного запуска стала протечка кислорода или топлива. Об этом пишет РИА Новости.

Семь тестовых запусков звездолета с космодрома Starbase в Техасе завершились «быстрым внеплановым демонтажем».

Маск назвал причину крушения космического корабля Starship-1

Фото: pinterest

По заявлению Маска, специалисты компании добавят систему подавления пожара и увеличат вентиляционную зону. Перенос следующего тестового запуска маловероятен.

Первый испытательный запуск корабля состоялся в апреля 2023 года и закончился его разрушением. Второй запуск в ноябре 2023 года также оказался неудачным. Третье испытание в марте 2024 года было успешным, как и последующие запуски в июне, октябре и ноябре 2024 года.

# Наука

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