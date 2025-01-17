Маск назвал причину крушения космического корабля Starship

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной аварии космического корабля Starship во время испытательного запуска стала протечка кислорода или топлива. Об этом пишет РИА Новости.

Семь тестовых запусков звездолета с космодрома Starbase в Техасе завершились «быстрым внеплановым демонтажем».