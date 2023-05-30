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Марочко заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков

30 мая 2023 08:48
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В Харьков и Харьковский район стягиваются подразделения из иностранных наемников. Такую информацию приводит подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, прибывающие в регион подразделения делятся на смешанные и состоящие только из иностранных солдат. Среди зарубежных добровольных новобранцев есть немцы, французы, испанцы. Есть те, кто говорят на английском и польском языках, отметил Марочко. 

 

 

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на стороне ВСУ воюют более 2,5 тыс. иностранных наемников. 

# Международная политика # Андрей Марочко

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