Марочко заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков

В Харьков и Харьковский район стягиваются подразделения из иностранных наемников. Такую информацию приводит подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, прибывающие в регион подразделения делятся на смешанные и состоящие только из иностранных солдат. Среди зарубежных добровольных новобранцев есть немцы, французы, испанцы. Есть те, кто говорят на английском и польском языках, отметил Марочко.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на стороне ВСУ воюют более 2,5 тыс. иностранных наемников.