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Марочко: ВСУ стягивают силы под Артёмовск

24 мая 2023 07:42
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Вооруженные силы Украины стягивают формирования в районе населенного пункта Часов Яр, который находится под Артемовском. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости. 

По его словам, Киев отправляет туда личный состав бойцов, а также расставляет под Артемовском бронетехнику и наращивает вооружения. Марочко допустил, что ВСУ готовятся нанести удар по российским военным, которые находятся в городе.

В воскресенье, 21 мая, оборонное ведомство РФ сообщило о полном освобождении Артемовска. 
 

# Международная политика # Андрей Марочко

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