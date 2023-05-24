Марочко: ВСУ стягивают силы под Артёмовск

Вооруженные силы Украины стягивают формирования в районе населенного пункта Часов Яр, который находится под Артемовском. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев отправляет туда личный состав бойцов, а также расставляет под Артемовском бронетехнику и наращивает вооружения. Марочко допустил, что ВСУ готовятся нанести удар по российским военным, которые находятся в городе.

В воскресенье, 21 мая, оборонное ведомство РФ сообщило о полном освобождении Артемовска.

