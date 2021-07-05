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Марин Ле Пен уходит в годовой отпуск, чтобы участвовать в выборах президента Франции

05 июля 2021 09:44
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Новости Франции. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уходит в годовой отпуск для участия в президентских выборах, которые пройдут в апреле 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марин Ле Пен уходит в годовой отпуск, чтобы участвовать в выборах президента Франции-1

Об этом политик заявила на партийном съезде, где была переизбрана на новый срок. За нее проголосовали 98 % делегатов. Кроме того, Марин Ле Пен активно ищет союзников в рядах европейских единомышленников, целью которых станет реформирование Евросоюза.

Марин Ле Пен уходит в годовой отпуск, чтобы участвовать в выборах президента Франции-4

Напомним, в 2017 году Ле Пен в первом туре президентской гонки набрала чуть более 20 % голосов, уступив Эммануэлю Макрону всего 3 %.

# Выборы # Марин Ле Пен # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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