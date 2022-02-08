Прямой эфир

Макрон выразил озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси

08 февраля 2022 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Франции выразил свою озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее, а также слова Лукашенко о ядерном оружии, Макрон обсудил на встрече с Путиным.

Макрон выразил озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси-1

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше. В свою очередь Макрон обратил внимание, что Франция стремится выстраивать модель общей безопасности с гарантиями для стран Европы, а также России и других стран региона.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перенесли десятки рейсов. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана
08 февраля 2022 15:48

Перенесли десятки рейсов. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана

Бессрочная забастовка в Прибалтике. Около 600 человек отказались работать
08 февраля 2022 15:39

Бессрочная забастовка в Прибалтике. Около 600 человек отказались работать

Ночь выдалась неспокойной. В Германии тысячи жителей выступили против ковидных ограничений
08 февраля 2022 15:38

Ночь выдалась неспокойной. В Германии тысячи жителей выступили против ковидных ограничений