Макрон выразил озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси

Президент Франции выразил свою озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее, а также слова Лукашенко о ядерном оружии, Макрон обсудил на встрече с Путиным.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше. В свою очередь Макрон обратил внимание, что Франция стремится выстраивать модель общей безопасности с гарантиями для стран Европы, а также России и других стран региона.