Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся рукопожатием с президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает иностранное агентство, одним из самых впечатляющих моментов на фотосессии стало рукопожатие: Макрон подошел и пожал руку Лаврову. При этом, как заявили в Белом доме, президента США Джо Байдена не было на фотографии лидеров G20 из-за проблем с логистикой, а не из-за того, что он не захотел сфотографироваться с Лавровым. Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.