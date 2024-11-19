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Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

19 ноября 2024 10:12
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Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся рукопожатием с президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает иностранное агентство, одним из самых впечатляющих моментов на фотосессии стало рукопожатие: Макрон подошел и пожал руку Лаврову. При этом, как заявили в Белом доме, президента США Джо Байдена не было на фотографии лидеров G20 из-за проблем с логистикой, а не из-за того, что он не захотел сфотографироваться с Лавровым. Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.

# Международная политика # Сергей Лавров # Эммануэль Макрон # Джо Байден

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