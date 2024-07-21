Макрон отказался купаться в Сене до начала Игр

Чтобы скрыть провал в организации парижской Олимпиады, Макрон не захотел запачкать свою репутацию. Президент Франции, вопреки своим обещаниям, отказался искупаться в Сене до начала Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Елисейском дворце сразу же стали оправдывать политика, заявляя, что он не обязан проплыть по реке именно перед церемонией открытия. Ранее в Сене искупались министр спорта Франции, мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что воду в реке очистили.

Более 100 лет назад был введен запрет на купание в Сене, но, несмотря на это, французское правительство планирует провести в ее водах соревнования по плаванию и триатлону.