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Макрон отказался купаться в Сене до начала Игр

21 июля 2024 10:41
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Чтобы скрыть провал в организации парижской Олимпиады, Макрон не захотел запачкать свою репутацию. Президент Франции, вопреки своим обещаниям, отказался искупаться в Сене до начала Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон отказался купаться в Сене до начала Игр-1

В Елисейском дворце сразу же стали оправдывать политика, заявляя, что он не обязан проплыть по реке именно перед церемонией открытия. Ранее в Сене искупались министр спорта Франции, мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что воду в реке очистили.

Более 100 лет назад был введен запрет на купание в Сене, но, несмотря на это, французское правительство планирует провести в ее водах соревнования по плаванию и триатлону.

# Олимпиада 2024 # Эммануэль Макрон # Новости Франции

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