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В российском детском лагере отравились около 90 человек

03 мая 2017 17:49
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Новости России. Массовое отравление в детском лагере «Дружба» под российским Ижевском. С симптомами норо- и ротавируса госпитализированы около 90 человек. Большинство – подростки, которые приехали на чемпионат страны по игре «Что? Где? Когда?».

Все пострадавшие посетили столовую. А вскоре почувствовали себя плохо: тошнота, рвота, расстройство желудка, высокая температура. Причиной всего этого стали грубые нарушения санитарных правил. Сейчас работа лагеря приостановлена, столовая закрыта. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовое отравление

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