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Макрон намерен обсудить использование французского ЯО для защиты ЕС

06 марта 2025 08:12
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дискуссий по вопросу применения ядерного оружия для защиты ЕС, подчеркивая, что решение остается за самим президентом. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало реакцией на призыв нового канцлера Германии Фридриха Мерца положиться на Париж в вопросах ядерного сдерживания.

Макрон намерен обсудить использование французского ЯО для защиты ЕС-1

Фото: pixabay

На саммите ЕС запланировано утверждение роста военных расходов и финансирования оружейного производства ЕС.

Газета Daily Telegraph сообщает, что Франция может развернуть в Германии ядерные истребители, если США выйдут из игры. Макрон назвал Россию угрозой для Европы, но президент РФ Владимир Путин отверг эти заявления, заявив, что угрозы со стороны России – выдумка западных политиков.

# Международная политика

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