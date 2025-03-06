Макрон намерен обсудить использование французского ЯО для защиты ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дискуссий по вопросу применения ядерного оружия для защиты ЕС, подчеркивая, что решение остается за самим президентом. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало реакцией на призыв нового канцлера Германии Фридриха Мерца положиться на Париж в вопросах ядерного сдерживания.