Зеленский отдаст часть территорий Украины на переговорах с Россией. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что скорее всего будут отданы Одесса и Харьков, так как Кремль не изменил своей позиции по поводу нейтралитета Украины. Макгрегор также указал, что Киев без поддержки Запада, прежде всего в лице США, потерпит поражение и не сможет противостоять русским.

«Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной», – сказал эксперт.



Ранее конгресс Соединенных Штатов утвердил временный бюджет, однако в него не была включена денежная поддержка Украины. К тому же 30 сентября истек срок действия ленд-лиза.