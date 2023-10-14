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Киев получил от Запада в 2 раза меньше обещанных денег

14 октября 2023 10:25
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Киевские власти за последние два года получили в два раза меньше средств, нежели им было обещано разными странами, всего 65 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.

При этом рассматривались только займы и гранты, а вот военные и гуманитарные расходы, а также финансирование общественных организаций не учитывались. Эти данные были сопоставлены с данными отчетов Министерства финансов и Национального банка Украины о поступающих средствах от международных доноров.

# Международная политика

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