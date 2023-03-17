Макгрегор: США начали готовить украинских военных для нанесения удара по РФ восемь лет назад

Штаты начали заниматься подготовкой ВСУ для нанесения ударов по Российской Федерации восемь лет назад, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Штаты начали заниматься подготовкой ВСУ для нанесения ударов по Российской Федерации восемь лет назад, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
На протяжении этого периода мы готовили украинских военных с целью нанесения удара по РФ, но США не задумывались о последствиях и недооценили возможности России, приводит слова Макгрегора РИА Новости. Он отметил: несмотря на то, что Штаты имеют сильнейшее вооружение, в случае прямого военного столкновения с Российской Федерацией потери для американских ВВС будут огромными. В том числе Россия обладает мощнейшими системами ПВО и времена, когда Военно-воздушные силы Соединенных Штатов могли безнаказанно летать, закончились, подытожил экс-советник Пентагона.
Подписывайтесь на нас в Telegram!