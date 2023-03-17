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Макгрегор: США начали готовить украинских военных для нанесения удара по РФ восемь лет назад

17 марта 2023 07:10
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Штаты начали заниматься подготовкой ВСУ для нанесения ударов по Российской Федерации восемь лет назад, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. 

Макгрегор: США начали готовить украинских военных для нанесения удара по РФ восемь лет назад-1

На протяжении этого периода мы готовили украинских военных с целью нанесения удара по РФ, но США не задумывались о последствиях и недооценили возможности России, приводит слова Макгрегора РИА Новости. Он отметил: несмотря на то, что Штаты имеют сильнейшее вооружение, в случае прямого военного столкновения с Российской Федерацией потери для американских ВВС будут огромными. В том числе Россия обладает мощнейшими системами ПВО и времена, когда Военно-воздушные силы Соединенных Штатов могли безнаказанно летать, закончились, подытожил экс-советник Пентагона. 

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# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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