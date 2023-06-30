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Макгрегор считает, что Польша и Литва при содействии США введут войска в Украину

30 июня 2023 08:10
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Польша и Литва планируют послать в Украину войска при содействии Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подобная интервенция не состоялась бы без одобрения и поддержки США. Служба внешней разведки России не раз высказывала предупреждение о территориальных амбициях Польши в отношении Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил о планах польской стороны фактически разделить соседнюю республику, а власти уверены в поддержке Штатов и Великобритании в этом плане.
 

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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