Польша и Литва планируют послать в Украину войска при содействии Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подобная интервенция не состоялась бы без одобрения и поддержки США. Служба внешней разведки России не раз высказывала предупреждение о территориальных амбициях Польши в отношении Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил о планах польской стороны фактически разделить соседнюю республику, а власти уверены в поддержке Штатов и Великобритании в этом плане.

