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Люди сгорели заживо: в Бразилии столкнулись 11 автомобилей

17 июля 2018 09:13
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Новости Бразилии. 8 человек погибли в массовом ДТП в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись сразу 11 автомобилей, в том числе 5 фур и автобус. Во время ЧП возник пожар.

Люди сгорели заживо: в Бразилии столкнулись 11 автомобилей-1


4 человека сгорели заживо. Еще 64 получили травмы различной степени тяжести. У одного из пострадавших  – ожоги до 90% тела. На месте идет спасательная операция.

Причины ДТП выясняются.

Люди сгорели заживо: в Бразилии столкнулись 11 автомобилей-4

# Авария в Бразилии # Фотофакт

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