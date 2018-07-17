Люди сгорели заживо: в Бразилии столкнулись 11 автомобилей

Новости Бразилии. 8 человек погибли в массовом ДТП в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись сразу 11 автомобилей, в том числе 5 фур и автобус. Во время ЧП возник пожар.