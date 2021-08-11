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Людей вывозят всеми доступными видами транспорта. Из-за пожаров в Греции проводится масштабная эвакуация

11 августа 2021 09:31
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Новости Греции. Катастрофа беспрецедентных масштабов: в Греции за несколько дней вспыхнуло почти 600 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сильные бушуют в Аттике, на Пелопоннесе и курортном острове Эвбея.

Людей вывозят всеми доступными видами транспорта. Из-за пожаров в Греции проводится масштабная эвакуация-1

В пострадавших районах проводится масштабная эвакуация. Людей вывозят всеми доступными видами транспорта: паромами, патрульными, частными и рыболовными катерами. Эвбею покинули уже более 2 000 человек.

Людей вывозят всеми доступными видами транспорта. Из-за пожаров в Греции проводится масштабная эвакуация-4

Здесь огонь уничтожил 50 тысяч гектаров природных насаждений, повредил сотни жилых домов и объекты инфрастуктуры. На помощь пострадавшим и восстановление нанесенного ущерба правительство выделит 500 миллионов евро.

# Пожары # Фотофакт

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