Латвия ввела режим ЧС из-за наплыва мигрантов

Новости Латвии. Латвия вслед за Литвой ввела режим чрезвычайной ситуации на границе из-за наплыва мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о трех приграничных административных районах, а также городе Даугавпилсе.

Усиленный режим охраны будет действовать три месяца. Теперь латвийские пограничники уполномочены применять силу и спецсредства в отношении нелегалов. При этом заявления на предоставление статуса беженца принимать не будут.