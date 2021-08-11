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Латвия ввела режим ЧС из-за наплыва мигрантов

11 августа 2021 09:08
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Новости Латвии. Латвия вслед за Литвой ввела режим чрезвычайной ситуации на границе из-за наплыва мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о трех приграничных административных районах, а также городе Даугавпилсе.

Латвия ввела режим ЧС из-за наплыва мигрантов-1

Усиленный режим охраны будет действовать три месяца. Теперь латвийские пограничники уполномочены применять силу и спецсредства в отношении нелегалов. При этом заявления на предоставление статуса беженца принимать не будут.

Латвия ввела режим ЧС из-за наплыва мигрантов-4

По данным Госпогранслужбы Латвии, 10 августа на границе были задержаны более 200 нарушителей.

# Беженцы # Фотофакт

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