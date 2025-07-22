Лукашенко рассказал, какие предприятия РБ хочет открыть в Самарской области

Глава белорусского государства Александр Лукашенко предлагает активизировать взаимодействие с Самарской областью России путем организации совместных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Он уточнил, что ключевыми направлениями здесь являются рост несырьевого экспорта, развития промышленной кооперации и производства смежных видов продукции.

Беларусь готова поставлять в регион технику – легковую, грузовую, коммунальную, сельскохозяйственную, строительную, противопожарную.

Также предлагается реализация совместных проектов в станкостроении, авиастроении, выпуске комплектующих для автомобилей и лифтов.

Особый акцент делается на сотрудничестве в сфере ракетостроения и освоения космоса. Лукашенко подчеркнул взаимовыгодность партнерства, включая обмен опытом и кадрами.

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