Прямой эфир

Лукашенко рассказал, какие предприятия РБ хочет открыть в Самарской области

22 июля 2025 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко рассказал, какие предприятия РБ хочет открыть в Самарской области-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко предлагает активизировать взаимодействие с Самарской областью России путем организации совместных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Он уточнил, что ключевыми направлениями здесь являются рост несырьевого экспорта, развития промышленной кооперации и производства смежных видов продукции.

Беларусь готова поставлять в регион технику – легковую, грузовую, коммунальную, сельскохозяйственную, строительную, противопожарную.

Также предлагается реализация совместных проектов в станкостроении, авиастроении, выпуске комплектующих для автомобилей и лифтов.

Особый акцент делается на сотрудничестве в сфере ракетостроения и освоения космоса. Лукашенко подчеркнул взаимовыгодность партнерства, включая обмен опытом и кадрами.

Фото: pixabay

# Александр Лукашенко # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе готовы подписать невыгодное соглашение с США ради торгового мира
22 июля 2025 07:56

В Европе готовы подписать невыгодное соглашение с США ради торгового мира

В Аргентине прошла масштабная забастовка сотрудников аэропортов и экипажей самолётов
22 июля 2025 07:33

В Аргентине прошла масштабная забастовка сотрудников аэропортов и экипажей самолётов

Власти Польши потратили более 700 млн долларов на укрепление границы с Беларусью
22 июля 2025 07:32

Власти Польши потратили более 700 млн долларов на укрепление границы с Беларусью