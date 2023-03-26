Лукашенко поздравил Бангладеш с 52-м Днём Независимости

Новости Бангладеш. Бангладеш отмечает День Независимости. Национальный праздник пройдет в стране в 52 раз. Традиционно в этот день проводятся парады, ярмарки, концерты и другие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеш. Бангладеш отмечает День Независимости. Национальный праздник пройдет в стране в 52 раз. Традиционно в этот день проводятся парады, ярмарки, концерты и другие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Днем Независимости президента Бангладеш и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что несмотря на значительную географическую удаленность, Минск и Дакка сумеют найти пути расширения двусторонних связей.
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