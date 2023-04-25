Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше

Новости США. Необычный посетитель зашел в кинотеатр Аляски. Камеры видеонаблюдения зафиксировали интересный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лось неспешно побродил по вестибюлю и не сразу, но все же нашел чем подкрепиться.

Попкорн, заготовленный для гостей кинотеатра, пришелся животному по вкусу. Оставлять еду лось не привык, так что по возможности доел все. А после отправился на улицу. Кстати, лось оказался весьма аккуратным и галантным. Не повредил ничего в кинотеатре и с легкостью вписался в проход, огороженный красной лентой.