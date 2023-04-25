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Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше

25 апреля 2023 09:23
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Новости США. Необычный посетитель зашел в кинотеатр Аляски. Камеры видеонаблюдения зафиксировали интересный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лось неспешно побродил по вестибюлю и не сразу, но все же нашел чем подкрепиться.

Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше-1

Попкорн, заготовленный для гостей кинотеатра, пришелся животному по вкусу. Оставлять еду лось не привык, так что по возможности доел все. А после отправился на улицу. Кстати, лось оказался весьма аккуратным и галантным. Не повредил ничего в кинотеатре и с легкостью вписался в проход, огороженный красной лентой.

# Дикие животные # Новости США # Фотофакт

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