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Лодки с нелегальными мигрантами потерпели крушение: итальянские моряки уже спасли около 2 тысяч человек

05 октября 2016 11:27
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Новости Италии. Моряки итальянской береговой охраны спасли около 2 тысяч человек с нескольких терпящих бедствие лодок. Масштабная поисковая операция началась после того, как

в открытом море было обнаружено полтора десятка различных судов с нелегальными мигрантами.

Несмотря на подоспевшую помощь, некоторых спасти не удалось.

Из воды подняли три десятка тел, примерно половина жертв — дети и женщины.

Корабли береговой охраны слишком малы, чтобы одновременно принять на борт большое количество беженцев. В ожидании подхода более крупных судов моряки раздают мигрантам спасательные жилеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Кораблекрушения

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