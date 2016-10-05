Лодки с нелегальными мигрантами потерпели крушение: итальянские моряки уже спасли около 2 тысяч человек

Новости Италии. Моряки итальянской береговой охраны спасли около 2 тысяч человек с нескольких терпящих бедствие лодок. Масштабная поисковая операция началась после того, как

в открытом море было обнаружено полтора десятка различных судов с нелегальными мигрантами.

Несмотря на подоспевшую помощь, некоторых спасти не удалось.

Из воды подняли три десятка тел, примерно половина жертв — дети и женщины.

Корабли береговой охраны слишком малы, чтобы одновременно принять на борт большое количество беженцев. В ожидании подхода более крупных судов моряки раздают мигрантам спасательные жилеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.