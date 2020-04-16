Украина и ДНР обменялись пленными под Горловкой

Первый с начала 2020 года обмен пленными провели Украина и Самопровозглашенная Донецкая народная Республика. Это произошло под Горловкой в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев передал 10 человек, ДНР в свою очередь вернула 9 граждан. За процессом обмена наблюдали представители ОБСЕ. Учитывая карантин, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обсервацию.