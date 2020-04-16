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Украина и ДНР обменялись пленными под Горловкой

16 апреля 2020 12:10
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Первый с начала 2020 года обмен пленными провели Украина и Самопровозглашенная Донецкая народная Республика. Это произошло под Горловкой в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина и ДНР обменялись пленными под Горловкой-1

Киев передал 10 человек, ДНР в свою очередь вернула 9 граждан. За процессом обмена наблюдали представители ОБСЕ. Учитывая карантин, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обсервацию.

Украина и ДНР обменялись пленными под Горловкой-4

Взаимное освобождение происходит в рамках формата «всех на всех». Он выработан в ходе встреч контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Украина и ДНР обменялись пленными под Горловкой-7

# Международная политика # Фотофакт

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