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Извержение вулкана в Италии: погиб мужчина, несколько человек пострадали

04 июля 2019 08:44
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Новости Италии. В Италии в результате извержения вулкана Стромболи погиб один человек, еще два пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана в Италии: погиб мужчина, несколько человек пострадали-1

Мужчину, который находился на склоне огнедышащей горы, забросало падающими из-за извержения камнями. Еще два человека ожидают прибытия спасателей у подножия вулкана. Операция осложняется сильным задымлением.

Извержение вулкана в Италии: погиб мужчина, несколько человек пострадали-4

Кроме того, из-за пепла на популярном у туристов острове Сицилия возникло несколько пожаров. На местах возгораний работают экстренные службы.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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