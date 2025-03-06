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«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «ПСЖ»

06 марта 2025 08:54
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«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0 за счет гола Харви Эллиотта на 87-й минуте. Об этом пишет ТАСС.

Вратарь сборной России в команде ПСЖ Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных.

«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «ПСЖ»-1

Фото: pixabay

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон совершил девять сэйвов, а гол Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ» был отменен из-за офсайда. Другие матчи завершились победой «Интера», «Барселоны» и «Баварии».

Повторные встречи пройдут 11 марта. Действующим чемпионом является мадридский «Реал», который в последнем финале обыграл дортмундскую «Боруссию».

# Футбол

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