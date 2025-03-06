«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «ПСЖ»

«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0 за счет гола Харви Эллиотта на 87-й минуте. Об этом пишет ТАСС.
Вратарь сборной России в команде ПСЖ Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных.
«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0 за счет гола Харви Эллиотта на 87-й минуте. Об этом пишет ТАСС.
Вратарь сборной России в команде ПСЖ Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных.
Фото: pixabay
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон совершил девять сэйвов, а гол Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ» был отменен из-за офсайда. Другие матчи завершились победой «Интера», «Барселоны» и «Баварии».
Повторные встречи пройдут 11 марта. Действующим чемпионом является мадридский «Реал», который в последнем финале обыграл дортмундскую «Боруссию».