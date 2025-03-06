«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «ПСЖ»

«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0 за счет гола Харви Эллиотта на 87-й минуте. Об этом пишет ТАСС.

Вратарь сборной России в команде ПСЖ Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных.