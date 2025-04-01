Литва продолжает демонстрировать недружественную политику в отношении Беларуси и третьих стран. 1 апреля с аукциона продадут 17 белорусских молоковозов и 17 пожарных машин, конфискованных из Клайпедского порта в 2023 году из-за санкций. Они следовали на Кубу и Зимбабве в качестве гуманитарной помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о продаже конфискованных машин с аукциона было принято прокуратурой Литвы, и его исполнение уже возложено на таможенное управление. Генеральный прокурор заявил, что после аукциона машины отправятся в Украину, где они якобы так сильно нужны. Однако забрать помощь у одних нуждающихся и отдать ее другим – далеко не жест милосердия. В правительстве Зимбабве отметили, что машины срочно необходимы для операций по тушению пожаров, защиты жизни граждан, а также сохранения сельскохозяйственных культур, которые выстояли во время разрушительной засухи. Так, генеральный прокурор этой южноафриканской страны посетила Вильнюс в начале 2024 года и обратилась с просьбой вернуть технику, но получила отказ. Официальная позиция Хараре – арест данных машин не имеет правовых оснований, однако никакие аргументы не смогли смягчить риторику Литвы.