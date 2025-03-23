Отказ от гуманизма и цивилизованных норм. Литва вслед за Польшей намерена установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Беларусью и Россией. Так приграничные территории превратятся в зоны повышенной опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение об укреплении северо-восточного фланга Литвы было принято на встрече министров обороны балтийских стран в Вильнюсе. Уточняется, что финансирование планируется за счет средств Евросоюза. Несколькими днями ранее о намерении разместить противопехотные мины на границе заявила Варшава. На обеспечение подобной иллюзорной безопасности Европейская комиссия выделит 52 миллиона евро. До этого Польша вместе со странами Прибалтики решили выйти из Оттавского договора. Напомню, что участники конвенции обязывались уничтожить все свои противопехотные мины и разобрать оборудование, с помощью которого их можно производить.