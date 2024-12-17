Сложившаяся в Польше ситуация наглядно демонстрирует к чему приводит нежелание власти решать внутренние проблемы. Судя по всему, аналогичных результатов 2024-го стоит ожидать и литовцам, ведь все внимание официального Вильнюса сконцентрировано исключительно на вопросах обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна закупила у Германии крупную партию танков. В национальном минобороны отметили, что это самый крупный контракт в истории страны, который станет началом нового этапа модернизации литовской армии и укрепления военного потенциала.

44 машины поступят на вооружение в 2029-м и станут основой создаваемого танкового батальона. Кроме того, в течение ближайших нескольких лет будет сформирована первая в вооруженных силах бронетанковая дивизия. Стоит отметить, что в 2025-м военные расходы Литвы составят 3,5 % ВВП. А в ближайшие годы планку намерены поднять до 5 %.