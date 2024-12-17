Прямой эфир

Литва купила у Германии партию новейших танков

17 декабря 2024 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сложившаяся в Польше ситуация наглядно демонстрирует к чему приводит нежелание власти решать внутренние проблемы. Судя по всему, аналогичных результатов 2024-го стоит ожидать и литовцам, ведь все внимание официального Вильнюса сконцентрировано исключительно на вопросах обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва купила у Германии партию новейших танков-2

Страна закупила у Германии крупную партию танков. В национальном минобороны отметили, что это самый крупный контракт в истории страны, который станет началом нового этапа модернизации литовской армии и укрепления военного потенциала.

44 машины поступят на вооружение в 2029-м и станут основой создаваемого танкового батальона. Кроме того, в течение ближайших нескольких лет будет сформирована первая в вооруженных силах бронетанковая дивизия. Стоит отметить, что в 2025-м военные расходы Литвы составят 3,5 % ВВП. А в ближайшие годы планку намерены поднять до 5 %.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Интер» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
17 декабря 2024 11:05

«Интер» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

FT: рост депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии
17 декабря 2024 10:35

FT: рост депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии

Трамп заявил о маленьком прогрессе по прекращению боевых действий в Украине
17 декабря 2024 10:17

Трамп заявил о маленьком прогрессе по прекращению боевых действий в Украине