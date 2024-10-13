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Медведев прокомментировал угрозы польского генерала ударить по Санкт-Петербургу

13 октября 2024 11:54
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На угрозу экс-главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака ударить по Петербургу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал призывом помнить о разделах Польши и «не будить зверя». Об этом пишет ТАСС.

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя», – написал он в Telegram-канале.

Ранее Анджейчак пригрозил нанести ракетный удар по Санкт-Петербургу, в случае если РФ нападет на Прибалтику. Дмитрий Медведев напомнил, что тогда Варшава была в составе Российской империи, и порекомендовал не провоцировать Россию.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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