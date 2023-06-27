Прямой эфир

Летающее такси появится во Франции в 2024 году

27 июня 2023 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Летающее такси появится во Франции в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже представили посетителям 54-го Международного парижского авиасалона.

Кстати, двухместное аэротакси разработали немецкие производители. Питается оно от бортовых аккумуляторных батарей. Дальность полета – 35 километров, а максимальная скорость – 110 км/час. В общем, аэротакси – это нечто среднее между дроном и вертолетом. Немаловажно, что для его приземления нужна площадь диаметром всего 15 метров. Значит, пользоваться им без труда можно будет даже в городах.

Летающее такси появится во Франции в 2024 году-1

По заявлениям разработчиков, протестировать новый летательный аппарат можно будет во время Олимпийских игр в Париже. Они пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа. Первые пробные полеты прошли еще в конце 2022 года. В настоящий момент для аэротакси, а их пока будет не более 10, намечены три маршрута. Ожидается, что стоить одна поездка будет в районе 110 евро.

# Необычный транспорт # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Десятки миллионов бабочек появились в китайской провинции Юньнань
27 июня 2023 09:51

Десятки миллионов бабочек появились в китайской провинции Юньнань

Дым от пожаров в Канаде достиг Западной Европы
27 июня 2023 09:49

Дым от пожаров в Канаде достиг Западной Европы

Фестиваль кофе завершился в Сан-Паулу. Посетители попробовали сотни сортов
27 июня 2023 09:48

Фестиваль кофе завершился в Сан-Паулу. Посетители попробовали сотни сортов