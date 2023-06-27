Новости Франции. Летающее такси появится во Франции в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже представили посетителям 54-го Международного парижского авиасалона.

Кстати, двухместное аэротакси разработали немецкие производители. Питается оно от бортовых аккумуляторных батарей. Дальность полета – 35 километров, а максимальная скорость – 110 км/час. В общем, аэротакси – это нечто среднее между дроном и вертолетом. Немаловажно, что для его приземления нужна площадь диаметром всего 15 метров. Значит, пользоваться им без труда можно будет даже в городах.