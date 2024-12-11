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Лесные пожары в Калифорнии – пламя вплотную приблизилось к элитному району Малибу

11 декабря 2024 13:42
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Калифорнию уничтожают лесные пожары. Пламя вплотную приблизилось к элитному району Малибу. Синее небо превратилось в оранжевое. Интернет-пользовали назвали увиденное апокалипсисом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Калифорнии – пламя вплотную приблизилось к элитному району Малибу-2

В штате уже уничтожено более тысячи гектаров леса, теперь огонь подобрался к самому презентабельному району округа. Малибу – излюбленное место знаменитостей и бизнесменов – теперь тоже в плену стихии. Площадь лесного пожара превысила 1 200 гектаров. Десятки тысяч человек получили приказ об эвакуации из-за пламени, которое тушат и с земли, и с воздуха. В регионе закрыты все школы, ограничено движение, отключено электричество, интернет и мобильная связь. Жизнь фактически поставлена на паузу, и на сколько она затянется, неизвестно никому. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

# Пожар # Новости США

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