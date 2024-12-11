Лесные пожары в Калифорнии – пламя вплотную приблизилось к элитному району Малибу

В штате уже уничтожено более тысячи гектаров леса, теперь огонь подобрался к самому презентабельному району округа. Малибу – излюбленное место знаменитостей и бизнесменов – теперь тоже в плену стихии. Площадь лесного пожара превысила 1 200 гектаров. Десятки тысяч человек получили приказ об эвакуации из-за пламени, которое тушат и с земли, и с воздуха. В регионе закрыты все школы, ограничено движение, отключено электричество, интернет и мобильная связь. Жизнь фактически поставлена на паузу, и на сколько она затянется, неизвестно никому. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.