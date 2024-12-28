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Лесной пожар в Австралии подобрался к жилым домам

28 декабря 2024 13:36
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Лесной пожар в национальном парке Австралии подобрался к жилым домам. Как минимум три строения уже уничтожены огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар в Австралии подобрался к жилым домам-2

Люди успели эвакуироваться. Власти призвали их покинуть свои дома еще два дня назад. Несколько суток не прекращаются попытки остановить распространение пламени. Но пока все это безрезультатно. 

На борьбу со стихией брошены силы 600 пожарных, но и этого оказалось недостаточно. С воздуха в тушении огня помогает авиация, но ветер фактически аннулирует всю ее работу. В настоящее время выжжено 55 тысяч гектаров земли.

# Пожар

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