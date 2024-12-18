Леонков: наш враг ведет цепочку различных операций в круглосуточном режиме

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выборы в Беларуси, почему убили генерала Кириллова, когда будет большая война и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»:

Операция в серой зоне, начиная с 2008 года, когда было проведено ряд так называемых цветных революций, «арабская весна», показал, что эти инструменты очень эффективны. Вы можете захватить любое государство, разрушить его государственный строй, при этом не вводя вооруженные силы и не применяя по этой стране различные виды вооружения.

Поэтому ставка была сделана на такие виды действий, в которых, скажем, левой рукой правящего гегемона, как он считал, это были террористы. Но они всегда их называли повстанцы, вооруженная оппозиция, несогласная оппозиция. А правой рукой были диверсанты.

То есть это высококвалифицированные специалисты по проведению любых диверсий любой сложности. Оперируя вот этими вещами и прикрываясь тем, что наш враг владеет практически всеми мировыми СМИ, они подавали информацию о государственных переворотах, смещении правительств, убийств национальных лидеров, покушения на национальных лидеров.

Как некие акты борьбы какой-то там оппозиции. А на самом деле они так разделяли и правили, убирали неугодных. И список достаточно длинный. Некоторые американские эксперты говорят о том, что американцы вступили в такую борьбу с мировым сообществом с 1947 года.

И то, что сейчас, например, происходило в Сирии, – это тоже операция и американцев, и британцев. Они же совместно представляют собой мир англосаксов, которые не вели уже более 13 лет, начиная с 2011 года, когда они говорили, что Асад должен уйти. То же самое творилось и против Беларуси, когда против закона выбранного Президента, который отстаивал независимость и развитие своего государства тоже велась гибридная война. И мы знаем, что в 2020 году была попытка государственного переворота на фоне выборов. И как там работали эти технологии, цифровые технологии, как в этом принимали участие посольства стран, которые являлись соседями Беларуси. И куда потом все эти змагары сбежали. То есть мы видели всю эту цепочку различных операций, которую наш враг ведет в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, не останавливаясь, работает целая армия. Целая вот эта армия гибридной войны. По разным подсчетам численность этой армии составляет до 300 тысяч специалистов. Это не считая полевиков и различных агентов в различных странах, тех, которые они потом называют вооруженной оппозицией или несогласной оппозицией. Потом мы увидим, что если эта оппозиция приходит к власти, то льется кровь, погибают невинные люди.