Прямой эфир

WSJ: бизнесмен из США хочет купить «Северный поток – 2»

22 ноября 2024 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский инвеститор Стивен Линч хочет купить магистральный газопровод «Северный поток-2», если его выставят на аукцион. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WSJ.

Бизнесмен полагает, что собственность США на газопровод будет способствовать мирным переговорам с Россией и служить интересам США. Он запросил у американского правительства разрешение на свое участие в аукционе. При этом Линч полагает, что после окончания конфликта в Украине Россия и ее клиенты в Европе захотят вновь запустить газопровод.

Взрывы на «Северном потоке» прогремели 26 сентября 2022 года, их причина остается неясной. Российская Генпрокуратура завела дело об акте международной террористической угрозы, но запросы о получении данных о взрывах остаются без ответа.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
AFP: экстренное заседание Совета Украина – НАТО пройдет 26 ноября
22 ноября 2024 10:30

AFP: экстренное заседание Совета Украина – НАТО пройдет 26 ноября

Telegraph: Зеленский изменил позицию по украинскому конфликту после победы Трампа
22 ноября 2024 10:09

Telegraph: Зеленский изменил позицию по украинскому конфликту после победы Трампа

Журналисты рассекретили план Германии на случай войны с Россией
22 ноября 2024 09:25

Журналисты рассекретили план Германии на случай войны с Россией