WSJ: бизнесмен из США хочет купить «Северный поток – 2»

Американский инвеститор Стивен Линч хочет купить магистральный газопровод «Северный поток-2», если его выставят на аукцион. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WSJ.

Бизнесмен полагает, что собственность США на газопровод будет способствовать мирным переговорам с Россией и служить интересам США. Он запросил у американского правительства разрешение на свое участие в аукционе. При этом Линч полагает, что после окончания конфликта в Украине Россия и ее клиенты в Европе захотят вновь запустить газопровод.

Взрывы на «Северном потоке» прогремели 26 сентября 2022 года, их причина остается неясной. Российская Генпрокуратура завела дело об акте международной террористической угрозы, но запросы о получении данных о взрывах остаются без ответа.