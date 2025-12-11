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Погибли мужчина и ребенок – подробности ЧП в пермском вузе

11 декабря 2025 12:29
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Погибли мужчина и ребенок – подробности ЧП в пермском вузе-0

На аэрокосмическом факультете Пермского национального исследовательского политехнического университета произошла разгерметизация гидродинамического стенда. Об этом пишет ТАСС.

В итоге разрушения турбинного колеса погибли глава предприятия и его дочь, еще три человека получили травмы. ЧП произошло в ангаре, арендованном университетом.

Прокуратурой и следственными органами проводится проверка соблюдения техники безопасности, заведено уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Восьмилетняя девочка погибла из-за разгерметизации стенда в университете Перми

Фото: pixabay

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