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Лауреатов Нобелевской премии по химии объявят 5 октября

05 октября 2016 07:14
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Новости Швеции. 5 октября в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии.

Среди претендентов на победу – ученые из России, Японии и США. Они стали известны благодаря пополнению периодической таблицы Менделеева новыми элементами.

Напомим, 13 октября присудят Нобелевскую премию по литературе. Премию мира вручат в Осло 7 октября, а 10 октября объявят лауреатов награды по экономике. Нобелевскую премию по физике уже присудили ученым из Америки, а по физиологии и медицине – японскому биологу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нобелевская премия

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