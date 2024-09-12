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Латвия с 1 ноября вводит запрет на нахождение в стране авто с белорусскими номерами

12 сентября 2024 17:14
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В буквальном смысле палки в колеса продолжают ставить наши прибалтийские соседи. Латвия с 1 ноября запретит пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поправки в закон о дорожном движении одобрил Сейм Латвийской Республики. 12 сентября документ прошел первое чтение.

Латвия с 1 ноября вводит запрет на нахождение в стране авто с белорусскими номерами-2

Согласно нововведениям, которые уже вызвали резкую критику со стороны автовладельцев, все машины с белорусскими номерами, которые сейчас находятся на территории страны, должны быть вывезены в срок до конца октября. Уже с 1 ноября въезд на территорию государства может быть разрешен только для проезда транзитом. Причем об этом необходимо предупредить контрольные службы, заранее подав заявку через систему электронных услуг дирекции безопасности дорожного движения. В случае несоблюдения требований машины нарушителей будут конфискованы в пользу Украины. Это уже не первое абсурдное решение Риги. С 16 июля латвийские власти запретили въезжать в страну всем авто с белорусскими номерами.

# Беларусь-Литва # Международная политика

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