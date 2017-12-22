Генассамблея ООН против признания Иерусалима столицей Израиля: подробности голосования

Новости США. Совбез ООН принял резолюцию по активизации борьбы с мировым терроризмом. Отдельный раздел в документе посвящен мерам по отношению к боевикам, которые возвращаются из зон конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А чуть ранее Генассамблея ООН проголосовала по резолюции о непризнании решения США относительно статуса Иерусалима. За высказались 128 стран и таким образом не признали город столицей Израиля. Против лишь 9, в их числе, естественно, сами штаты, а также Гватемала, Гондурас и Того.