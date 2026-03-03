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Куратор из Украины взорвал пособника в момент задержания ФСБ в Екатеринбурге

03 марта 2026 11:44
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Куратор из Украины взорвал пособника в момент задержания ФСБ в Екатеринбурге-0

Федеральная служба безопасности сообщила об уничтожении диверсанта, который готовил террористический акт в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время задержания украинский куратор дистанционно взорвал взрывное устройство, убив самого диверсанта. Мужчина получил смертельные ранения, которые несовместимы с жизнью. Никто из сотрудников спецслужб и гражданских лиц не пострадал.

Вербованный россиянин собирался взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. От своего куратора он получил поддельный паспорт, информацию о цели и два взрывных устройства.

Во втором взрывном устройстве, замаскированном под внешний аккумулятор, находилось 300 грамм пластикового взрывчатого вещества, детонатор и радиомеханизм. У фигуранта была изъята переписка с украинским куратором.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

Фото: pixabay

# Международная политика # ФСБ

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