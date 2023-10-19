Кулеба: Украина рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года

Украина рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

В настоящий момент ведется подготовка пилотов и создание инфраструктуры для приема самолетов. Первыми согласились предоставить Украине истребители F-16 Нидерланды и Дания. По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Гаага планирует отправить Киеву первые F-16 в 2024 году.

При этом глава МИД России Сергей Лавров считает, что поступление в Киев истребителей F-16, способных нести на борту ядерное вооружение, будет воспринято Россией как ядерная угроза со стороны Запада.

Также РФ ранее отправила странам НАТО ноту по поводу поставки оружия Украине. Лавров также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, в том числе, не только поставляя оружие, но и осуществляя подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.