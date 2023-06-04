Прямой эфир

Крупные военно-морские учения НАТО продолжаются в Эстонии

04 июня 2023 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проверка сил НАТО во время сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. В Эстонии начались крупнейшие в 2023 году военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупные военно-морские учения НАТО продолжаются в Эстонии-1

В них задействованы 30 боевых кораблей Альянса и более 3 500 морских пехотинцев. Совместно с эстонскими солдатами проверить боеготовность намерены военнослужащие из 14-ти государств. А следом учения НАТО пройдут в Германии. Ожидается, что они станут самыми масштабными за всю историю военно-воздушных маневров Альянса. В ходе тренировок в воздух планируют поднять 240 самолетов.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС готовятся к лесным пожарам
03 июня 2023 19:10

В ЕС готовятся к лесным пожарам

Почти 140 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за тайфуна «Мавар»
03 июня 2023 19:09

Почти 140 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за тайфуна «Мавар»

Спасательные работы на месте крупной железнодорожной аварии в Индии завершены
03 июня 2023 19:09

Спасательные работы на месте крупной железнодорожной аварии в Индии завершены