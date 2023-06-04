Крупные военно-морские учения НАТО продолжаются в Эстонии

Проверка сил НАТО во время сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. В Эстонии начались крупнейшие в 2023 году военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействованы 30 боевых кораблей Альянса и более 3 500 морских пехотинцев. Совместно с эстонскими солдатами проверить боеготовность намерены военнослужащие из 14-ти государств. А следом учения НАТО пройдут в Германии. Ожидается, что они станут самыми масштабными за всю историю военно-воздушных маневров Альянса. В ходе тренировок в воздух планируют поднять 240 самолетов.