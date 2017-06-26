Крупные курорты Испании охватили лесные пожары: туристы спасаются бегством

Новости Испании. Туристы в Испании спасаются бегством от надвигающейся огненной стены. Несколько крупных курортов охватили сильнейшие лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Андалусии и Каталонии экстренно эвакуировано уже более 2 тысяч человек. В основном, это гости дорогих отелей, кемпингов и жители близлежащих поселков.

Пламя вспыхнуло 24 июня сразу в четырех местах и стало распространяться с невероятной скоростью. Причиной, по предварительной версии, послужили поджоги.

В тушении огненных очагов участвуют 19 самолетов-амфибий и вертолеты, а также десятки пожарных расчетов. Однако взять возгорание под контроль пока не удается.