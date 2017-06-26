Прямой эфир

Крупные курорты Испании охватили лесные пожары: туристы спасаются бегством

26 июня 2017 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Туристы в Испании спасаются бегством от надвигающейся огненной стены. Несколько крупных курортов охватили сильнейшие лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Андалусии и Каталонии экстренно эвакуировано уже более 2 тысяч человек. В основном, это гости дорогих отелей, кемпингов и жители близлежащих поселков.

Пламя вспыхнуло 24 июня сразу в четырех местах и стало распространяться с невероятной скоростью. Причиной, по предварительной версии, послужили поджоги.

В тушении огненных очагов участвуют 19 самолетов-амфибий и вертолеты, а также десятки пожарных расчетов. Однако взять возгорание под контроль пока не удается.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От наводнения в Китае пострадали 400 тысяч человек
26 июня 2017 13:04

От наводнения в Китае пострадали 400 тысяч человек

В США автомобиль на огромной скорости упал в бассейн гостиницы
26 июня 2017 12:52

В США автомобиль на огромной скорости упал в бассейн гостиницы

Крушение круизного лайнера в Колумбии: без вести пропали 16 человек
26 июня 2017 12:37

Крушение круизного лайнера в Колумбии: без вести пропали 16 человек