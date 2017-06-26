В США автомобиль на огромной скорости упал в бассейн гостиницы

Новости США. ДТП в американском Лос-Анджелесе. Автомобиль на огромной скорости влетел в бассейн одной из гостиниц. На пути машина протаранила кирпичный забор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента пострадали 8 человек. К счастью, никто из них не был серьезно ранен. Водитель доставлен в больницу. Полиция выясняет, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.