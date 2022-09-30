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Жители Кубы четвёртые сутки живут без света из-за урагана «Иан»

30 сентября 2022 08:32
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Как минимум 14 человек погибли во время шторма «Иан», который обрушился на Флориду. Но, как заявили власти штата, количество жертв может увеличиться, так как сейчас идет разбор завалов и поиск пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Кубы четвёртые сутки живут без света из-за урагана «Иан»-1

Пока трудно даже приблизительно оценить ущерб, нанесенный стихией. Разрушены или повреждены сотни домов, размыто множество дорог. Ветер, скорость которого достигала 240 километров в час, повалил деревья и опоры линии электропередачи. Без электричества до сих пор остаются более 2,5 миллиона жителей Флориды.

Жители Кубы четвёртые сутки живут без света из-за урагана «Иан»-4

Четвертые сутки живут без света и жители Кубы, которая первой приняла удар урагана. Там сильный ветер сровнял с землей десятки домов, а проливные дожди уничтожили сельскохозяйственные поля.

# Ураганы # Фотофакт

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