Жители Кубы четвёртые сутки живут без света из-за урагана «Иан»

Как минимум 14 человек погибли во время шторма «Иан», который обрушился на Флориду. Но, как заявили власти штата, количество жертв может увеличиться, так как сейчас идет разбор завалов и поиск пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока трудно даже приблизительно оценить ущерб, нанесенный стихией. Разрушены или повреждены сотни домов, размыто множество дорог. Ветер, скорость которого достигала 240 километров в час, повалил деревья и опоры линии электропередачи. Без электричества до сих пор остаются более 2,5 миллиона жителей Флориды.