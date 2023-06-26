Крупнейший профсоюз Швейцарии призывает повысить зарплаты жителей

Цены на некоторые основные продукты питания в стране значительно увеличились, что и побудило активистов к действиям. Глава местной Федерации профсоюзов требует компенсировать финансовые потери населения от инфляции в полной мере и повысить оплату труда. Это также увеличит покупательскую способность, считают активисты. Стоимость жизни в Швейцарии уже является одной из самых высоких в мире. По официальным данным, около 750 тысяч человек находятся за чертой бедности.