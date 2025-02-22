Крупнейшая кража в истории: с криптобиржи Bybit похищено почти $1,5 млрд

На криптовалютой бирже Bybit недавно произошла самая крупная кража в истории индустрии, в результате которой было потеряно около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте. Об этом пишет РИА Новости. Этот случай стал крупнейшей кражей в истории индустрии.

Аналитик по криптовалютам по имени ZachXBT сообщает, что в результате сомнительных транзакций было выведено 1,46 миллиарда долларов.