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Крупнейшая кража в истории: с криптобиржи Bybit похищено почти $1,5 млрд

22 февраля 2025 13:10
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На криптовалютой бирже Bybit недавно произошла самая крупная кража в истории индустрии, в результате которой было потеряно около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте. Об этом пишет РИА Новости. Этот случай стал крупнейшей кражей в истории индустрии. 

Аналитик по криптовалютам по имени ZachXBT сообщает, что в результате сомнительных транзакций было выведено 1,46 миллиарда долларов. 

Крупнейшая кража в истории: с криптобиржи Bybit похищено почти $1,5 млрд-1

Фото: pixabay

Исполнительный директор Bybit Бен Чжоу подтвердил, что злоумышленники получили доступ к холодному кошельку с Ethereum и перечислили средства на неизвестный адрес. Также было сказано, что биржа готова покрыть убытки, если похищенные средства не будут восстановлены.

Этот взлом превосходит по масштабам печально известный взлом Poly Network, который произошел в 2021 году и в результате которого было похищено 611 миллионов долларов. Биржа Bybit, основанная в Дубае в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей.

# Деньги

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