Крупная кража в Испании: похитили картины Фрэнсиса Бэкона стоимостью 30 миллионов евро

Новости Испании. В Мадриде похитили картины Фрэнсиса Бэкона стоимостью 30 миллионов евро. Воры вынесли произведения искусства из дома наследника британского экспрессиониста.

Кража уже стала самой крупной в Испании за последние десятилетия. Грабители воспользовались отсутствием хозяина дома в течение суток, заблокировали сигнализацию и вынесли полотна, а также другие ценности. Полиция предполагает, что картины ещё не успели вывезти за пределы королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.