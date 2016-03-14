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Крупная кража в Испании: похитили картины Фрэнсиса Бэкона стоимостью 30 миллионов евро

14 марта 2016 07:34
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Новости Испании. В Мадриде похитили картины Фрэнсиса Бэкона стоимостью 30 миллионов евро. Воры вынесли произведения искусства из дома наследника британского экспрессиониста.

Кража уже стала самой крупной в Испании за последние десятилетия. Грабители воспользовались отсутствием хозяина дома в течение суток, заблокировали сигнализацию и вынесли полотна, а также другие ценности. Полиция предполагает, что картины ещё не успели вывезти за пределы королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кража

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