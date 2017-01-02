Кровавое начало 2017 года: празднования Нового года в Ираке и Турции омрачены терактами

Начало 2017 года в мире окрасилось кровью десятков погибших от рук террористов. В Ираке, который все еще скорбит по многочисленным жертвам теракта 31 декабря, 2 января прогремел новый мощный взрыв. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами атаки смертника стали более 30 человек. Счет раненых идет на десятки.

Свежа в памяти и трагедия в Турции. В первые минуты Нового года в Стамбуле неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба. В связях с террористом обвиняются восемь человек – все они задержаны.

Террорист выбрал место нападения беспроигрышно. Именно здесь, на площади Мадинат-эс-Садр в пригороде Багдада, всегда многолюдно. В районе проживает более двух миллионов человек. Смертник подождал, пока около его автомобиля, буквально нашпигованного взрывчаткой, соберется побольше людей.

Погибших и пострадавших оказалось так много, что машин скорой помощи просто не хватало. Более 30 человек умерли на месте, свыше 60 получили ранения. От автомобиля террориста почти ничего не осталось. Сильно повреждены и находившиеся рядом машины и здания.

Это уже второе нападение за праздничные дни в Багдаде. 31 декабря взрывы прогремели на рынке в центре иракской столицы. Тогда атака тоже унесла жизни многих мирных граждан.

Весь Ближний Восток по-прежнему наиболее неспокойный регион. Буквально накануне мир узнал о жестокой бойне в ночном клубе Стамбула. Убийца, тоже террорист, хладнокровно застрелил около 40 человек. Более 60 получили ранения.

Франсуа Аль-Асмар, пострадавший:

Сначала был один выстрел и мне показалось, что это стреляет из пистолета какой-то рассерженный или пьяный человек. Потом мы услышали автоматную очередь. Потом я упал на пол и притворился мертвым, чтобы нападающий не стрелял в меня больше.

У террористов не бывает выходных. География их нападений расширяется. Кровавые флажки на карте мира стоят уже во многих государствах. Причем атаки становятся все более жестокими и публичными. Террористы делают ставку на общественный резонанс.

Казалось, после насыщенного кровавыми событиями 2016 года уже сложно пережить больший ужас. В Европе первая половина минувшего года стала рекордной по числу смертей в терактах за последнее время. Одно только нападение в Ницце унесло жизни более 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это лишь малая часть жертв так называемого глобального терроризма. Только в июле 2016 года в мире в терактах погибли почти тысяча 600 человек. И это не окончательные данные.