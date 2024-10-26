«Нет войне, выбери мир» – такой лозунг для парламентских выборов определила правящая партия Грузии. Удастся ли ей сохранить монобольшинство в парламенте – пожалуй, главная интрига завершившегося голосования. Шансы на победу у «Грузинской мечты» высоки. Однако радикальная оппозиция тоже не дремлет и уже заявила о создании «технического правительства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сторонников блока поддерживает Евросоюз, привлекая, видимо, своими «райскими садами», в которых сегодня, впрочем, остались только змеи. О тех, кто толкает Грузию к гражданскому конфликту – в нашем следующем сюжете.

Что такое райский сад, грузины знают не понаслышке. За годы независимости из страны уехали более двух миллионов человек – это четверть населения страны – большая часть во время правления Саакашвили, когда Грузия объявила об интеграции с Евросоюзом. Правда, безвиз позволял въезжать в ЕС только туристам, поэтому действовать приходилось нелегально. Самое популярное направление для мужчин – Германия. Работают за 800 евро в месяц, что как минимум в полтора раза меньше зарплаты местных строителей. Живут, как правило, в фурах либо на строительных объектах. Так продолжается до тех пор, пока миграционные службы не поймают и не депортируют нелегалов. Не радует перспектива вступления Грузии в ЕС и самих немцев.

Сейчас мне не кажется это правильным, потому что в Грузии правительственный кризис. И пока все не стабилизируется, я не вижу их в Евросоюзе. Такая многолетняя ситуация на рынке труда вызвала огромное разочарование в «европейском саду», о котором так сладко рассказывал Боррель. Из-за «евроинтеграции» главными источниками дохода людей внутри Грузии, помимо туризма, стали денежные переводы от родственников из-за границы. Тем временем Запад продолжал звать Грузию под свое крыло, за неготовность или неспешность – оказывал давление, а позже и вовсе перешел к угрозам.

Петер Стано, пресс-секретарь Еврокомиссии:

Евросоюз примет решение о других мерах. На данном этапе нам необходимо обсудить со странами-членами то, что они считают наиболее уместным. Во время обсуждения так называемого закона об иноагентах, который оппозиция считает пророссийским, ряд стран Европы призвал ввести санкции против Грузии, включая приостановку безвизового режима, что особенно цинично на фоне того, что формально страна имеет статус «кандидата на вступление в ЕС». За него цепляется оппозиция и его называет своей победой, но по сути это просто техническая возможность вести переговоры неопределенный срок. А если перспектива вступления – это 5 или 10 лет, то непонятно, будет ли Евросоюз вообще существовать и каким он станет за эти годы.